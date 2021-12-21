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ЦНАПы помогут украинцам получить тысячу гривен за вакцинацию: детали

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ЦНАПы помогут украинцам получить тысячу гривен за вакцинацию: детали

Услугу в бумажном формате по-прежнему будут предоставлять ЦНАПы. / УНИАН

Получить финансовую помощь от государства могут граждане Украины от 18 лет, имеющие зеленый сертификат о вакцинации в приложении Дія

В Украине более 1,2 тысячи Центров предоставления админуслуг начали консультировать посетителей, как получить 1000 гривен в рамках проекта єПідтримка.

Об этом сообщает сайт Минцифры.

Это позволит как можно большему числу украинцев подать заявку и поддержать бизнес, наиболее пострадавший во время пандемии.

Получить финансовую помощь от государства могут граждане Украины старше 18 лет, имеющие зеленый сертификат о вакцинации в приложении Дія. Заявку можно подать с 19 по 29 декабря включительно.

Если вы получили две дозы вакцинации, однако до сих пор нет зеленого COVID-сертификата в приложении, ЦНАПы также помогают сгенерировать его.

Напоминаем, что каждый посетитель может оставить свой отзыв о сервисе в ЦНАПе с помощью QR-кодов или выбрав нужный ЦНАП на карте Дія.Центрів.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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