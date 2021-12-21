Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит никого осуждать

День мощной космической энергии, которая будет не только наполнять человека необходимой ему силой, но и – в силу своей мощи – размывать окружающую действительность, не давая возможности правильно оценивать людей и обстоятельства. По этой причине сегодня не стоит осуждать – и обсуждать – кого-либо, впрочем, этого не стоит делать всегда.

Сегодня, 21 декабря, осуждать окружающих людей не стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такой стиль поведения особенно нежелателен.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – с силу своей эмоциональности – скоры на осуждение, которому они, как правило, подвергают другого человека, не разобравшись, что к чему, и не рассмотрев все обстоятельства, которые могли привести его к совершенной ошибке. Сегодня звезды советуют представителям знака рассмотреть причины, побудившие того, кого они осуждают, а еще лучше – не делать этого вообще, поскольку ошибка может впоследствии вызвать чувство досадного недовольства собой и своими действиями.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, при всей своей человечности и доброжелательности, очень даже не против посплетничать, особенно если речь идет о человеке, которого они в глубине души недолюбливают. Однако сегодня, не приняв во внимание целый ряд объективных факторов, представители знака рискуют ошибиться и обвинить того, кого осуждают, в грехах, к которым тот не имеет никакого отношения. Чтобы ни на кого не возводить напраслину, лучше вообще отказаться от того, чтобы давать кому-нибудь оценки и навешивать ярлыки.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам часто кажется, что они знают о жизни лучше других, поэтому могут – ничуть не сомневаясь в своих словах и мнениях, давать оценочные суждения поведению окружающих. Увы, сегодня они могут крупно ошибиться, поэтому звезды предостерегают их от лежащих в основе осуждения голословных – и ошибочных – обвинений, за которые им впоследствии будет как минимум неудобно, а как максимум – стыдно. Действительно, иногда лучше молчать или жевать, чем говорить.

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