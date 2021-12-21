Байден сделал тест на коронавирус: какой результат

Тест был сделан после того, как коронавирус был выявлен у одного из сотрудников администрации.

Тест на коронавирус президента США Джо Байдена дал отрицательный результат после того, как коронавирус был выявлен у одного из сотрудников администрации.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, - пишет "Интерфакс".

Коронавирус был подтвержден у одного из сотрудников Белого дома среднего звена, который провел 30 минут с Байденом на самолете Air Force One в пятницу во время поездки из Южной Каролины в Филадельфию. Отмечается, что сотрудник был полностью вакцинирован и получил бустерный укол.

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По словам Псаки, до поездки с Байденом сотрудник сдал отрицательный тест на COVID-19. Потом у него начали проявляться симптомы заболевания, а в понедельник тот получил положительный результат теста на вирус. После того как стало известно о заболевшем, президент США прошел ПЦР-тест, у него отрицательный результат.

Байден полностью вакцинирован против COVID-19, он также сделал бустерный укол.

Напомним, что Украина одной из первых в Европе прошла осеннюю вспышку заболеваемости COVID-19.

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