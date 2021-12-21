Гороскоп на 21 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро оказывают духовную поддержку в трудные времена.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 декабря 2021 г. рассказывает, что Рыбам нужно искать баланс, а Стрельцам – добавить страсти.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 декабря 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Звезда"
Ситуация в вашей жизни улучшается. В отношениях добавьте доверия. На работе обдумайте план дальнейших действий.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Шестерка кубков"
Доверяйте прошлому, но смотрите в будущее. На работе найдите достойных единомышленников. А в любви не забывайте о дружбе.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Впереди – очередные победы. В отношениях сопротивляйтесь проблемам. На работе смело двигайтесь вперед.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Луна"
Работайте со своими комплексами. На работе избегайте своих страхов. На работе посмотрите в глаза испытаниям.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Колесница"
Двигайтесь вперед. В отношениях ждите перемен. На работе избегайте сотрудничества с врагами.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Королева мечей"
Ум – вот ваше основное оружие. Смело им пользуйтесь. На работе пробирайте себе дорогу своими знаниями.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Башня"
Ожидайте кардинальных изменений. В отношениях поразмышляйте над их последствиями. На работе задумайтесь о запасном варианте.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Вам везет. В отношениях ждите приятных сюрпризов. На работе запланируйте новый проект.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Туз жезлов"
Добавьте страсти во все сферы жизни. На работе не стесняйтесь проявлять энергичность. В отношениях пора заняться страстным сексом.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Двойка жезлов"
Впереди – что-то новое и неизведанное. На работе не бойтесь делать первый шаг. В любви не стоит останавливаться.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Королева кубков"
Пора разобраться с собственными эмоциями. В отношениях следует обсудить ситуацию, сложившуюся с партнером или партнершей. На работе ищите верных коллег.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Сила"
Ищите баланс и гармонию. В отношениях выходите на новый уровень. А на работе положите начало новому.
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