"Омикрон" стал преобладать в США: подробности

"Омикрон" стал преобладать в США: подробности

С конца июня вариант "Дельта" был основным в США.

"Омикрон" опередил другие варианты коронавируса и сейчас является доминирующей версией коронавируса в США.

Об этом заявили Центры по контролю и профилактике заболеваний,- пишет "Интерфакс"

По данным американского медрегулятора за минувшую неделю, вариант "Омикрона" в настоящее время составляет большинство случаев COVID-19 в США - 73,2 %. Неделей ранее было зафиксировано всего 12,6% случаев "Омикрона".

С конца июня вариант "Дельта" был основным в США. По данным CDC, совсем недавно, в конце ноября, более 99,5% случаев коронавируса приходились на "Дельта"-вариант. За минувшую неделю заболевания "Дельта"-вариантом составили 26,6%.

"Омикрон" еще более распространен в некоторых частях страны - на его долю приходится более 95% случаев в некоторых частях северо-запада и юго-востока США.

Напомним, что Украина одной из первых в Европе прошла осеннюю вспышку заболеваемости COVID-19.

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