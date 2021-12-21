"Омікрон" став переважати у США: подробиці

З кінця червня варіант "Дельта" був основним у США.
"Омікрон" випередив інші варіанти коронавірусу і є домінівною версією коронавірусу в США.
Про це заявили Центри з контролю та профілактики захворювань, пише "Інтерфакс"
За даними американського медрегулятора за минулий тиждень, варіант "Омікрону" зараз становить більшість випадків COVID-19 у США — 73,2%. Тижнем раніше було зафіксовано лише 12,6% випадків "Омікрону".
З кінця червня варіант "Дельта" був основним у США. За даними CDC, зовсім недавно, наприкінці листопада, понад 99,5% випадків коронавірусу припадали на "Дельта"-варіант. За минулий тиждень захворювання "Дельта"-варіантом склали 26,6%.
"Омікрон" ще більш поширений у деяких частинах країни — на його частку припадає понад 95% випадків у деяких частинах північного заходу та південного сходу США.
Нагадаємо, що Україна одним з перших у Європі пройшов осінній спалах захворюваності на COVID-19.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.