Вашингтон підтвердив право України на вступ до НАТО: деталі

Вашингтон підтвердив право України на вступ до НАТО: деталі

Сполучені Штати заявляли про це й раніше, і така позиція залишається незмінною.

США заявили, що право України визначати свої перспективи щодо членства в НАТО, а також рішення країн Альянсу про його розширення, відповідають основам європейської безпеки.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, - пише Укрінформ.

"Бачення президента й адміністрації (США – ред.) полягає в тому, що право суверенних держав обирати шляхи партнерства та союзництва в альянсах є ключовим принципом європейської безпеки", - сказала Псакі.

За її словами, Сполучені Штати Америки заявляли про це й раніше, і така позиція залишається незмінною.

"Ми підтримуємо прагнення країн приєднуватися до НАТО й виконувати конкретні вимоги. Стосовно відносин НАТО з Україною, це питання мають визначати тільки Україна і 30 союзників по Альянсу", - зазначила речниця Білого дому.

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