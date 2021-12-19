Литва готова передати Україні летальну зброю через ймовірну холодну війну з РФ

Міністо оборони Литви підкреслив, що "потрібно всіма засобами підтримувати Україну".

У Міністерстві оборони Литва готові передати Україні летальну зброю через зосередження військових РФ поблизу українського кордону.

Про це заявив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас на спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Крістіном Ламбрехтом , пише LRT.

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"Потрібно всіма засобами підтримувати Україну, і Литва готова до цього, у тому числі й передати Україні летальну зброю", – заявив міністр національної оборони в неділю в Руклі.

Водночас у Міноборони не уточнили, яку саме летальну зброю Вільнюс може передати Києву. За словами міністра оборони, це питання "багатосторонньої угоди".

"Я не буду зараз відповідати прямо, це питання багатосторонньої угоди, тому що задіяно декілька держав, не лише донор і одержувач озброєнь, а й виробник та постачальник", – сказав Анушаускас.

Як повідомляли раніше, у Британії заявили, що своїх військових, скоріш за все, не будуть залучати для захисту України від агресії Росії, бо Україна не є членом НАТО, повідомив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Нагадаємо, як повідомили джерела CNN, знайомі з розвідкою, Росія продовжує нарощувати війська біля кордону з Україною, незважаючи на те, що президент Джо Байден закликав президента Росії Володимира Путіна зменшити напруженість під час віртуальної зустрічі.

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