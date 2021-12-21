Українська армія готова давати відсіч - Шмигаль 

"Треба навчитися довіряти нашим військовим", - закликав він.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав жителів країни довіряти українським військовим, підкресливши, що вони готові дати відсіч російському агресорові.

Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів, - пише Укрінформ.

"За даними Міністерства оборони, а також Генерального штабу, українська армія готова давати відсіч. Треба навчитися довіряти нашим військовим, довіряти тим, хлопцям, які стоять на передовій та у будь-який момент готові захистити нашу державу. Так само як довіряти тим, хто працює у Міністерстві оборони та несе за це відповідальність", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що армія забезпечена для оборони зброєю та всім необхідним, що для цього потрібно.

Раніше Європейська комісія розробила варіанти дій на випадок ймовірного вторгнення Росії до України.

Як повідомляли раніше, Росія зараз має понад 100 тисяч військових, які перебувають на території від анексованого Криму до північно-західного кордону РФ і Білорусі.

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