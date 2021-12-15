Єврокомісія розробила план дій на випадок вторгнення Росії до України

Під час парламентських слухань багато євродепутатів висловили стурбованість через стягнення російських військ до кордонів України.

Європейська комісія розробила варіанти дій на випадок ймовірного вторгнення Росії до України.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович на пленарному засіданні Європарламенту, повідомляє Укрінформ.

"Ми виконуємо завдання, дане нам Європейською радою, яка просила розробити варіанти на випадок, якщо ситуація стане більш драматичною і буде реальна небезпека подальшої ескалації або подальшої агресії (Росії, – Ред.) проти України", — заявив Шефчович.

Він заявив, що варіанти вже розроблені і завтра, 16 грудня, їх представлять на розгляд Європейської ради. Також віце-президент Єврокомісії закликав РФ до мирного врегулювання, деескалації та використання дипломатичних каналів для врегулювання ситуації.

За його словами, під час парламентських слухань багато депутатів висловили стурбованість через стягнення російських військ до кордонів України. Шефчович нагадав, що, окрім політичного співробітництва, ЄС від 2014 року надав Україні понад 40 мільярдів євро.

"Ми також працюємо в інших секторах, у всіх сферах - від енергетики до критичних сировинних матеріалів. Ми підтримуємо Україну у структурних реформах та в модернізації адміністративного управління", — підсумував він.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський обговорив з Олафом Шольцем і Еммануелем Макроном російську загрозу.

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