Київщина може зайти у новий рік без бюджету – Москаленко

Київська обласна рада (КОР) може не встигнути схвалити обласний бюджет до Нового року через зволікання Київської облдержадміністрації (КОДА).

Про це повідомив голова фракції "ЗА МАЙБУТНЄ" у КОР Ярослав Москаленко.

За словами депутата, Київська облрада 13 грудня отримала листа, яким КОДА відкликала свої пропозиції щодо проєкту Бюджету-2022.

"Все почалося із того, що кілька тижнів тому нам подали зовсім непідготовлений і неякісний проєкт Бюджету-2022. Ми провели кілька спільних засідань робочої групи з КОДА, напрацювали необхідні зміни до цього проєкту і надіслали їх в адміністрацію. Там начебто це все врахували і навіть прислали нам узгоджені документи, але 13 грудня відкликали їх. В адміністрації посилаються на необхідність узгодження проєкту з державним бюджетом. Але він був прийнятий ще 2 грудня, а КОДА відкликала свій проєкт аж 13 числа. Тобто, не схоже, що причиною цього було саме узгодження з державним бюджетом", - розповів депутат.

Москаленко стверджує, що тепер обранці не можуть прогнозувати, коли ж завершиться робота над бюджетом.

"У будь-якому випадку, ми тепер не знаємо, коли ж нам надішлють новий варіант Бюджету і що там буде. А нам же треба ще й опрацювати його, бо ми не збираємося приймати абищо. Часу до Нового року залишилось не так і багато – всього два тижні. Тому у нас є всі шанси зайти у 2022 рік без обласного бюджету, лише із захищеними статтями, чого дуже не хотілося б. Ми намагаємось бути у близькому контакті з ОДА, голова КОР Наталія Гунько знову надіслала їм наші пропозиції. Тепер ми змушені просто чекати, коли ж нам повернуть проєкт бюджету, мабуть, із якимись змінами. Без цього ми не можемо рухатися", - додав голова фракції "ЗА МАЙБУТНЄ".