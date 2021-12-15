Киевщина может зайти в новый год без бюджета – Москаленко

Киевский областной совет (КОС) может не успеть одобрить областной бюджет к Новому году из-за промедления Киевской облгосадминистрации (КОГА).

Об этом сообщил глава фракции "ЗА МАЙБУТНЄ" в КОС Ярослав Москаленко.

По словам депутата, Киевский облсовет 13 декабря получил письмо, которым КОГА отозвала свои предложения по проекту Бюджета-2022.

"Все началось с того, что несколько недель назад нам подали совсем неподготовленный и некачественный проект Бюджета-2022. Мы провели несколько совместных заседаний рабочей группы по КОГА, наработали необходимые изменения в этот проект и направили их в администрацию. Там вроде бы это все учли и даже прислали нам согласованные документы, но 13 декабря отозвали их. В администрации ссылаются на необходимость согласования проекта с государственным бюджетом. Но он был принят еще 2 декабря, а КОГА отозвала свой проект аж 13 числа. То есть непохоже, что причиной этого было само согласование с государственным бюджетом", – рассказал депутат.

Москаленко утверждает, что теперь избранники не могут прогнозировать, когда завершится работа над бюджетом.

"В любом случае, мы теперь не знаем, когда же нам пришлют новый вариант Бюджета и что там будет. А нам же надо еще и проработать его, потому что мы не собираемся принимать что-нибудь. Времени до Нового года осталось не так и много – всего две недели. Поэтому у нас есть все шансы зайти в 2022 год без областного бюджета, только с защищенными статьями, чего очень не хотелось бы. Мы пытаемся быть в близком контакте с ОГА, глава КОС Наталья Гунько снова направила им наши предложения. Теперь мы вынуждены просто ждать, когда же нам вернут проект бюджета, пожалуй, с какими-либо изменениями. Без этого мы не можем двигаться", — добавил глава фракции "ЗА МАЙБУТНЄ".