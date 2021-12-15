Пятилетний мальчик играл в телефоне отца и заказал мороженое на тысячу долларов.

Ребенок сделал заказ через приложение.

Пятилетний мальчик из австралийского Сиднея играл телефоном отца и случайно сделал заказ в магазине мороженого.

Заказ был сделан на имя отца, пишет Unilad.

Также читайте Итальянцы устроили в Киеве для украинцев "ликбез" своих настоящих продуктов и блюд

Мальчик заказал итальянское мороженое через приложение UberEats. Сладостей он купил на 1200 австралийских долларов (более 859 долларов американских – Ред.). Заказ был оформлен на рабочий адресу отца.

Когда водитель привез лакомство, для отца это оказалось сюрпризом. Ему пришлось заплатить за мороженое, итальянский десерт дульсе где лече, пирожные, конфеты и бутылки с молоком.

В свою очередь магазин десертов Джелато Мессина поделился этой историей со своими подписчиками в сторис и показал на фотографиях объем заказа. В комментариях пользователи начали спорить, как бы они наказали своих детей за такой поступок. Среди комментариев: "Я бы, наверное, запретила ему есть мороженое", "Я бы, наверное, забрал деньги из его копилки".

Как сообщалось, клиентка одного из магазинов перепутала образец мыла с едой для дегустации и на глазах у изумленного продавца попробовала косметическое средство. Видео курьеза попало на видео и стало вирусным в Сети. На видео видно, как женщина берет кусок и начинает его жевать. Впрочем, это был кусок мыла и, когда продавец увидел поступок клиентки, он был шокирован и начал смеяться. После этого работник магазина сказал посетительнице, что она только что съела кусок мыла.

Читайте также: