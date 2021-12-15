Чернявый Эктор Хименес-Браво показал, как выглядел в 16 лет

Чернявый Эктор Хименес-Браво показал, как выглядел в 16 лет

Звезда рассказал, как он начал работать на кухне.

Известный колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво вспомнил свои юношеские годы.

К слову, в своем Instagram звезда поделился архивными фотографиями. На первом снимке еще совсем юный Эктор позирует перед камерой в стильном наряде, а на втором – повар показал фото своего лица.

Эктор Хименес-Браво в молодости / instagram.com/hectorjimenezbravo

Знаменитость за это время очень изменилась, его совсем невозможно узнать. Эктор, который и сейчас выглядит красиво, раньше был стройным красавцем с чернявой шевелюрой.

Эктор Хименес-Браво в молодости / instagram.com/hectorjimenezbravo

Кроме того, звезда рассказал, как начал работать на кухне.

"Мое детство закончилось в 16 лет. Я пошел работать в ресторан. Тогда он еще был фаст-фудом. Хозяин ресторана рассказал мне очень многое об этом бизнесе, дал много ценных рекомендаций и советов. Увидел мой талант, направил. Я очень старался показать. свой потенциал, все что умею и могу", – рассказал Эктор.

Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Благодаря советам хозяина фаст-фуда звезда пошел дальше учиться. Эктор признается, что до сих пор благодарен мужчине за то, что разглядел его потенциал.

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