Представительница Госдепа США посетила Кремль: о чем договаривались

Представительница Госдепа США посетила Кремль: о чем договаривались

Темой разговора были российские войска у границ Украины и гарантии относительно НАТО на востоке Европы.

В среду, 15 декабря, помощница госсекретаря США Карен Донфрид встретилась в Москве с российскими высокопоставленными чиновниками – заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком и заместителем российского министра иностранных дел Сергеем Рябковым.

Об этом сообщили в посольстве США в России.

На этой встрече представитель Госдепа выразила обеспокоенность США по поводу наращивания военного могущества России у границ Украины и подтвердила приверженность Соединенным Штатам суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Помощник госсекретаря США Донфрид подчеркнула, что прогресс в прекращении конфликта на востоке Украины возможен при выполнении Минских соглашений и что Соединенные Штаты готовы поддержать дипломатические усилия в поддержку нормандского формата", — говорится в сообщении.

В то же время, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков воспользовался возможностью, чтобы обсудить предложения Москвы по европейской безопасности, включающие гарантии по нерасширению НАТО на восток.

Помощник госсекретаря США Донфрид передаст эти предложения Вашингтону, а также союзникам и партнерам. После визита в Москву она отправится в Брюссель, чтобы обсудить итоги переговоров.

По информации российского агентства "Интерфакс", Козак и Донфрид также "договорились продолжить взаимодействие с имплементацией Минских соглашений с учетом заявленной президентом США Байденом на Женевском саммите позиции о необходимости обязательного предоставления Донбассу особого статуса для завершения конфликта".

Напомним, Россия пригрозила НАТО "тяжким последствием" в случае расширения Альянса на восток.

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