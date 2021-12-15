Жених Анны Тринчер впервые показал, как выглядит после увеличения губ

Скандальный блогер все же сделал уколы красоты.
Жених певицы Анны Тринчер, скандальный блогер Александр Волошин все же увеличил свои губы.
В фотоблоге 24-летний бизнесмен показал процесс, который его друзья и возлюбленная сняли на видео.
Во время косметологической процедуры Волошин стонал и нецензурно высказывался: "Это п**да какая-то".
Также Саша, который в течение недели скрывал свои губы, наконец-то продемонстрировал результат после уколов красоты.
К слову, блогер и сам был несколько озадачен и испугался того, что губы будут такими пухлыми. Впрочем, через пять дней отек исчез и его губы стали несколько меньше.
"Практически такие же, как и были", — прокомментировал он.
Читайте также: