Жених Анны Тринчер впервые показал, как выглядит после увеличения губ

Скандальный блогер все же сделал уколы красоты.

Жених певицы Анны Тринчер, скандальный блогер Александр Волошин все же увеличил свои губы.

В фотоблоге 24-летний бизнесмен показал процесс, который его друзья и возлюбленная сняли на видео.

Александр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

Во время косметологической процедуры Волошин стонал и нецензурно высказывался: "Это п**да какая-то".

Также Саша, который в течение недели скрывал свои губы, наконец-то продемонстрировал результат после уколов красоты.

Александр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

Александр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

К слову, блогер и сам был несколько озадачен и испугался того, что губы будут такими пухлыми. Впрочем, через пять дней отек исчез и его губы стали несколько меньше.

Александр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

"Практически такие же, как и были", — прокомментировал он.

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