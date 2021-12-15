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Наречений Анни Трінчер вперше показав, який має вигляд після збільшення губ

Наречений Анни Трінчер вперше показав, який має вигляд після збільшення губ

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Наречений Анни Трінчер вперше показав, який має вигляд після збільшення губ

Олександр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

Скандальний блогер все ж зробив уколи краси.

Наречений співачки Анни Трінчер, скандальний блогер Олександр Волошин все ж збільшив свої губи.

У фотоблогу 24-річний бізнесмен показав процес, який його друзі та кохана зняли на відео.

Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx
Олександр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

Під час косметологічної процедури Волошин стогнав та нецензурно висловлювався: "Це п**да якась".

Також Сашко, який протягом тижня приховував свої губи, нарешті продемонстрував результат після уколів краси.

Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx
Олександр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx
Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx
Олександр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

До слова, блогер і сам був дещо спантеличений і злякався того, що вуста будуть такими пухкими. Втім, за п'ять днів набряк зник і його губи стали дещо меншими.

Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx
Олександр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

"Практично такі ж як і були", – прокоментував він.

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