Наречений Анни Трінчер вперше показав, який має вигляд після збільшення губ

Скандальний блогер все ж зробив уколи краси.
Наречений співачки Анни Трінчер, скандальний блогер Олександр Волошин все ж збільшив свої губи.
У фотоблогу 24-річний бізнесмен показав процес, який його друзі та кохана зняли на відео.
Під час косметологічної процедури Волошин стогнав та нецензурно висловлювався: "Це п**да якась".
Також Сашко, який протягом тижня приховував свої губи, нарешті продемонстрував результат після уколів краси.
До слова, блогер і сам був дещо спантеличений і злякався того, що вуста будуть такими пухкими. Втім, за п'ять днів набряк зник і його губи стали дещо меншими.
"Практично такі ж як і були", – прокоментував він.
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