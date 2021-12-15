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У Римі масштабно горіла казарма карабінерів: є постраждалий (відео)

У Римі масштабно горіла казарма карабінерів: є постраждалий (відео)

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У Римі масштабно горіла казарма карабінерів: є постраждалий (відео)

скриншот з відео

Причини пожежі поки невідомі.

У Римі сталася масштабна пожежа в школі національної жандармерії Італії. У результаті займання одна людина постраждала.

Про це повідомляють La Republica і Roma Today.

Як зазначається, пожежа спалахнула в кімнаті, яка використовувалася для розміщення гостей. Карабінери оперативно покинули казарму. Деякі з них, як пишуть місцеві ЗМІ, вистрибували з вікон.

Постраждав щонайменше один карабінер, його госпіталізували до лікарні Сант-Андреа.

На місці пожежі працюють рятувальники та медики. Причини пожежі наразі встановлюються.

Екстреним службам вже вдалося локалізувати спалах. Але високий стовп диму видно навіть з околиць. 

Нагадаємо, раніше на півночі Гаїті в Кап-Аїтьєн вибухнула автоцистерна з паливом, у результаті чого понад 50 осіб загинули.

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