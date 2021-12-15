У Римі масштабно горіла казарма карабінерів: є постраждалий (відео)

Причини пожежі поки невідомі.
У Римі сталася масштабна пожежа в школі національної жандармерії Італії. У результаті займання одна людина постраждала.
Про це повідомляють La Republica і Roma Today.
Як зазначається, пожежа спалахнула в кімнаті, яка використовувалася для розміщення гостей. Карабінери оперативно покинули казарму. Деякі з них, як пишуть місцеві ЗМІ, вистрибували з вікон.
Постраждав щонайменше один карабінер, його госпіталізували до лікарні Сант-Андреа.
На місці пожежі працюють рятувальники та медики. Причини пожежі наразі встановлюються.
Екстреним службам вже вдалося локалізувати спалах. Але високий стовп диму видно навіть з околиць.
⚡️ Huge Fire at Rome Barracks— ClasseG Énervée 331095 (@ClassegM) December 15, 2021
Social media footage shows people jumping from the blazing Carabinieri barracks in Rome.
Firefighters and medical personnel have rushed to the scene. pic.twitter.com/nSMxsydsJK
Нагадаємо, раніше на півночі Гаїті в Кап-Аїтьєн вибухнула автоцистерна з паливом, у результаті чого понад 50 осіб загинули.