Лімфома уразила Сергія і потрібне термінове лікування

Десятки тисяч гривень будуть коштувати курси хіміотерапії.

Кравченко Сергій потребує допомоги небайдужих, щоб подолати Лімфому, яку у нього діагностували у лютому місяці.

Сергій і подумати не міг, що незначне збільшення лімфовузла на шиї може становити таку загрозу. Але коли додалися до цього сильні головні болі і запалення інших лімфовузлів, звернувся до лікарів, ті запідозрили важку хворобу і почалися детальні обстеження, яке і виявили, що це онкологія, яка вже й до того ж дала метастази.

Тож лікарі повідомили, що онкологія прогресувала до останньої, 4 стадії і призначили термінове лікування - курс хіміотерапії та опромінення. Їхня вартість перевищує 60 тисяч гривень. А всі свої збереження родина витратила вже на етапі встановлення діагнозу.

Реквізити для допомоги:

№ картки 5168 7554 5587 5514 КРАВЧЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

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