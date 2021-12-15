В Риме масштабно горела казарма карабинеров: есть пострадавший (видео)

Причины пожара пока неизвестны.
В Риме произошел масштабный пожар в школе национальной жандармерии в Италии. В результате возгорания один человек пострадал.
Об этом сообщают La Republica и Roma Today.
Как отмечается, пожар вспыхнул в комнате, которая использовалась для размещения гостей. Карабинеры оперативно покинули казарму. Некоторые из них, как пишут местные СМИ, выпрыгивали из окон.
Пострадал как минимум один карабинер, его госпитализировали в больницу Сант-Андреа.
На месте пожара работают спасатели и медики. Причины пожара устанавливаются.
Экстренным службам уже удалось локализовать вспышку. Но высокий столб дыма виден даже из окрестностей.
⚡️ Huge Fire at Rome Barracks— ClasseG Énervée 331095 (@ClassegM) December 15, 2021
Social media footage shows people jumping от blazing Carabinieri barracks в Роме.
Firefighters and medical personal ha rushed to the scene. pic.twitter.com/nSMxsydsJK
Напомним, ранее на севере Гаити в Кап-Аитьен взорвалась автоцистерна с топливом, в результате чего более 50 человек погибли.