В Риме масштабно горела казарма карабинеров: есть пострадавший (видео)

Причины пожара пока неизвестны.

В Риме произошел масштабный пожар в школе национальной жандармерии в Италии. В результате возгорания один человек пострадал.

Об этом сообщают La Republica и Roma Today.

Как отмечается, пожар вспыхнул в комнате, которая использовалась для размещения гостей. Карабинеры оперативно покинули казарму. Некоторые из них, как пишут местные СМИ, выпрыгивали из окон.

Пострадал как минимум один карабинер, его госпитализировали в больницу Сант-Андреа.

На месте пожара работают спасатели и медики. Причины пожара устанавливаются.

Экстренным службам уже удалось локализовать вспышку. Но высокий столб дыма виден даже из окрестностей.

⚡️ Huge Fire at Rome Barracks



Social media footage shows people jumping от blazing Carabinieri barracks в Роме.



Firefighters and medical personal ha rushed to the scene. pic.twitter.com/nSMxsydsJK — ClasseG Énervée 331095 (@ClassegM) December 15, 2021