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В Риме масштабно горела казарма карабинеров: есть пострадавший (видео)

В Риме масштабно горела казарма карабинеров: есть пострадавший (видео)

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В Риме масштабно горела казарма карабинеров: есть пострадавший (видео)

скриншот с видео

Причины пожара пока неизвестны.

В Риме произошел масштабный пожар в школе национальной жандармерии в Италии. В результате возгорания один человек пострадал.

Об этом сообщают La Republica и Roma Today.

Как отмечается, пожар вспыхнул в комнате, которая использовалась для размещения гостей. Карабинеры оперативно покинули казарму. Некоторые из них, как пишут местные СМИ, выпрыгивали из окон.

Пострадал как минимум один карабинер, его госпитализировали в больницу Сант-Андреа.

На месте пожара работают спасатели и медики. Причины пожара устанавливаются.

Экстренным службам уже удалось локализовать вспышку. Но высокий столб дыма виден даже из окрестностей.

Напомним, ранее на севере Гаити в Кап-Аитьен взорвалась автоцистерна с топливом, в результате чего более 50 человек погибли.

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