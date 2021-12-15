Аутсайдер Серии А рискует досрочно покинуть высшую лигу Италии

"Салернитану" должны немедленно продать другим владельцам.

С начала следующего года количество клубов в Серии А может сократиться до 19-ти.

Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на агентство ANSA.

Отмечается, что по итальянским правилам в одном дивизионе не имеют права играть команды, принадлежащие одному владельцу, а именно это произошло после того, как "Салернитана" добыла в путевку в Серию А, где уже выступает "Лацио". Дело в том, что оба клуба принадлежат трасту, которым управляет семейство Лотито.

"Морские коньки" должны были не пустить в элиту еще летом, но юристам клана Лотито удалось выбить отсрочку до конца календарного года.

Пока желающих приобрести "Салернитану" нет, поэтому судьба аутсайдера Серии А висит на волоске.

"Салернитана" занимает последнее место в чемпионате, набрав 8 очков в 17 турах.

Команда вылетела из Кубка Италии на втором раунде, уступив "Дженоа" Шевченко.

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