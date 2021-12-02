Шевченко признался, рассматривает ли трансфер Ярмоленко в "Дженоа"

Слухи о переходе лидера сборной Украины оказались просто слухами.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал информацию о возможном переходе своего соотечественника и полузащитника лондонского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко в генуэзский клуб.

45-летний наставник "грифонов" заверил, что никак не может подписать Ярмоленко в будущее трансферное окно из-за лимита в Серии А на игроков не из Евросоюза.

"Этим будет заниматься спортивный директор - искать, выбирать. Я занят командой, у нас сейчас много матчей. Сейчас в команде заняты два места, и мы не можем брать игроков без европейского паспорта.

Заинтересован ли я в услугах Ярмоленко? Я ответил на вопрос, мы не можем приглашать игроков, у которых нет европейского паспорта", - сказал Шевченко в комментарии YouTube-каналу PRESSING.

Таким образом, чтобы не нарушить итальянское законодательство, "Дженоа" сначала нужно избавиться от кого-то из своих легионеров, а только тогда подписывать Ярмоленко или же кого-то из других украинских футболистов.

В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл 14 матчей в футболке "молотобойцев", забил один гол. Контракт украинца с "Вест Хэмом" истекает летом 2022 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 4 млн евро.

"Дженоа" (10 баллов) находится на 18-м месте в зоне вылета из Серии А. В следующем матче чемпионата команда Шевченко 5 декабря в гостях сыграет с "Ювентусом".

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