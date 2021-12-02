Шевченко зізнався, чи розглядає трансфер Ярмоленка до "Дженоа"

Чутки про перехід лідера збірної України виявилися просто чутками.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко прокоментував інформацію про можливий перехід свого співвітчизника та півзахисника лондонського "Вест Гема" Андрія Ярмоленка до генуезького клубу.

45-річний керманич "грифонів" запевнив, що ніяк не може підписати Ярмоленка в майбутнє трансферне вікно через ліміт у Серії А на гравців не з Євросоюзу.

"Цим займатиметься спортивний директор - шукати, обирати. Я зайнятий командою, у нас зараз багато матчів. Зараз у команді зайняті два місця, і ми не можемо брати гравців без європейського паспорта.

Чи зацікавлений я у послугах Ярмоленка? Я відповів на запитання, ми не можемо запрошувати гравців, які не мають європейського паспорта", - сказав Шевченко в коментарі YouTube-каналу PRESSING.

Таким чином, щоб не порушити італійське законодавство, "Дженоа" спочатку потрібно позбутися когось зі своїх легіонерів, а лише тоді підписувати Ярмоленка або ж когось з інших українських футболістів.

У нинішньому сезоні Ярмоленко зіграв 14 матчів у футболці "молотобойців", забив один гол. Контракт українця з "Вест Гемом" закінчується влітку 2022 року.

Портал Transfermarkt.com оцінює вартість форварда в 4 млн євро.

"Дженоа" (10 балів) перебуває на 18-му місці в зоні вильоту з Серії А. У наступному матчі чемпіонату команда Шевченка 5 грудня в гостях зіграє з "Ювентусом".

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