Шевченко хоче бачити лідера збірної України у "Дженоа" — ЗМІ

Клуб розглядає Ярмоленка як пріоритетну мету на трансферному ринку.
Український форвард "Вест Гема" та збірної України Андрій Ярмоленко може продовжити кар'єру у "Дженоа".
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Зазначається, що у співпраці з 32-річним українцем зацікавлений новий головний тренер "генуезців" Андрій Шевченко.
One of #Genoa’s priority for the January #transfers window is to sign a winger. #Shevchenko would like to close for Andriy #Yarmolenko. His contract with #WestHam expires in June 2022. Opened talks. #transfers #WHUFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 26, 2021
"Дженоа" наразі не має слотів для гравців без паспорта Євросоюзу. Клуб готовий звільнити його під Ярмоленком, якщо буде вирішено його підписати.
- У нинішньому сезоні Ярмоленко зіграв 15 матчів у футболці "молотобойців", на його рахунку один гол та три результативні передачі;
- Контракт українця з "Вест Гемом" закінчується влітку 2022 року;
- Портал Transfermarkt.com оцінює вартість форварда в 4 млн євро.
- "Дженоа" (9 балів) перебуває на 18-му місці в зоні вильоту з Серії А. "Рома" (22 пункти) піднялася на 5-ту сходинку.
- У наступному турі Чемпіонату Італії підопічні Шевченка на виїзді зустрінуться з "Удінезе", а команда Моурінью прийме "Торіно". Обидва поєдинки відбудуться 28 листопада.