Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Шевченко хоче бачити лідера збірної України у "Дженоа" — ЗМІ

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Шевченко хоче бачити лідера збірної України у "Дженоа" — ЗМІ

Associated Press

Клуб розглядає Ярмоленка як пріоритетну мету на трансферному ринку.

Український форвард "Вест Гема" та збірної України Андрій Ярмоленко може продовжити кар'єру у "Дженоа".

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Зазначається, що у співпраці з 32-річним українцем зацікавлений новий головний тренер "генуезців" Андрій Шевченко.

"Дженоа" наразі не має слотів для гравців без паспорта Євросоюзу. Клуб готовий звільнити його під Ярмоленком, якщо буде вирішено його підписати.

  • У нинішньому сезоні Ярмоленко зіграв 15 матчів у футболці "молотобойців", на його рахунку один гол та три результативні передачі;
  • Контракт українця з "Вест Гемом" закінчується влітку 2022 року;
  • Портал Transfermarkt.com оцінює вартість форварда в 4 млн євро.
  • "Дженоа" (9 балів) перебуває на 18-му місці в зоні вильоту з Серії А. "Рома" (22 пункти) піднялася на 5-ту сходинку.
  • У наступному турі Чемпіонату Італії підопічні Шевченка на виїзді зустрінуться з "Удінезе", а команда Моурінью прийме "Торіно". Обидва поєдинки відбудуться 28 листопада.
Наступна публікація