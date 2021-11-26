Шевченко хоче бачити лідера збірної України у "Дженоа" — ЗМІ

Клуб розглядає Ярмоленка як пріоритетну мету на трансферному ринку.

Український форвард "Вест Гема" та збірної України Андрій Ярмоленко може продовжити кар'єру у "Дженоа".

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Зазначається, що у співпраці з 32-річним українцем зацікавлений новий головний тренер "генуезців" Андрій Шевченко.

One of #Genoa’s priority for the January #transfers window is to sign a winger. #Shevchenko would like to close for Andriy #Yarmolenko. His contract with #WestHam expires in June 2022. Opened talks. #transfers #WHUFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 26, 2021

"Дженоа" наразі не має слотів для гравців без паспорта Євросоюзу. Клуб готовий звільнити його під Ярмоленком, якщо буде вирішено його підписати.