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Шевченко хочет видеть лидера сборной Украины в "Дженоа" — СМИ

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Шевченко хочет видеть лидера сборной Украины в "Дженоа" — СМИ

Associated Press

Клуб рассматривает Ярмоленко как приоритетную цель на трансферном рынке.

Украинский форвард "Вест Гема" и сборрной Украины Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру у "Дженоа".

Об этом сообщает журналист Николо Скира.

В сотрудничестве с 32-летним украинцем заинтересован новый главный тренер "генуэзцев" Андрей Шевченко.

У "Дженоа" пока нет слотов для игроков без паспорта Евросоюза. Клуб готов уволить его под Ярмоленко, если будет решено его подписать.

  • В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл 15 матчей в футболке "молотобойцев", на его счету один гол и три результативных передачи;
  • Контракт украинца с "Вест Гэмом" истекает летом 2022 года;
  • Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 4 млн. евро.
  • "Дженоа" (9 баллов) находится на 18-м месте в зоне вылета из Серии А. "Рома" (22 пункта) поднялась на 5-ю строчку.
  • В следующем туре Чемпионата Италии подопечные Шевченко на выезде встретятся с "Удинезе", а команда Моуринью примет "Торино". Оба поединка пройдут 28 ноября.
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