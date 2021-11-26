Шевченко хочет видеть лидера сборной Украины в "Дженоа" — СМИ

Клуб рассматривает Ярмоленко как приоритетную цель на трансферном рынке.

Украинский форвард "Вест Гема" и сборрной Украины Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру у "Дженоа".

Об этом сообщает журналист Николо Скира.

В сотрудничестве с 32-летним украинцем заинтересован новый главный тренер "генуэзцев" Андрей Шевченко.

У "Дженоа" пока нет слотов для игроков без паспорта Евросоюза. Клуб готов уволить его под Ярмоленко, если будет решено его подписать.