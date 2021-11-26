Шевченко хочет видеть лидера сборной Украины в "Дженоа" — СМИ

Клуб рассматривает Ярмоленко как приоритетную цель на трансферном рынке.
Украинский форвард "Вест Гема" и сборрной Украины Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру у "Дженоа".
Об этом сообщает журналист Николо Скира.
В сотрудничестве с 32-летним украинцем заинтересован новый главный тренер "генуэзцев" Андрей Шевченко.
Один из #Genoa 's priority для January #transfers window is to sign a winger. #Шевченко would like to close for Andriy #Yarmolenko. Его контракт с #ВестХам expires в июне 2022. Opened talks. #transfers #WHUFC– Nicolò Schira (@NicoSchira) November 26, 2021
У "Дженоа" пока нет слотов для игроков без паспорта Евросоюза. Клуб готов уволить его под Ярмоленко, если будет решено его подписать.
- В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл 15 матчей в футболке "молотобойцев", на его счету один гол и три результативных передачи;
- Контракт украинца с "Вест Гэмом" истекает летом 2022 года;
- Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 4 млн. евро.
- "Дженоа" (9 баллов) находится на 18-м месте в зоне вылета из Серии А. "Рома" (22 пункта) поднялась на 5-ю строчку.
- В следующем туре Чемпионата Италии подопечные Шевченко на выезде встретятся с "Удинезе", а команда Моуринью примет "Торино". Оба поединка пройдут 28 ноября.