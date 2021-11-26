В Винницкой области девушка попала под погрузчик свеклы

Пострадавшую доставили в больницу.
В Винницкой области 26-летняя девушка попала под погрузчик свеклы.
Об этом сообщает "Суспільне".
Событие произошло в Тульчинском районе Винницкой области. Недалеко от села Зеленка на поле травмировалась 26-летняя работница. Она попала под работавшую технику.
Травмированная – жительница села Городковка, с переломом двух голеней госпитализирована в хирургическое отделение больницы.
Открыто уголовное производство.
Напомним, что в Харькове 19-летняя девушка попала под трамвай. По словам очевидцев, она была в наушниках и не услышала предупредительного сигнала.
Читайте также:
- Стало известно, где и когда состоится прощание с Александром Омельченко
- Пьют кофе в окружении икон, лампад и покойников: в Хмельницком на кладбище в старинном храме оборудовали кафе и кинотеатр.
- "Убрать грудь и добавить крылья": в Киеве предлагают статую "Батькивщины-матери" превратить в архистратига Михаила