В Винницкой области девушка попала под погрузчик свеклы

В Винницкой области девушка попала под погрузчик свеклы

Пострадавшую доставили в больницу.

В Винницкой области 26-летняя девушка попала под погрузчик свеклы.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Событие произошло в Тульчинском районе Винницкой области. Недалеко от села Зеленка на поле травмировалась 26-летняя работница. Она попала под работавшую технику.

Травмированная – жительница села Городковка, с переломом двух голеней госпитализирована в хирургическое отделение больницы.

Открыто уголовное производство.

Напомним, что в Харькове 19-летняя девушка попала под трамвай. По словам очевидцев, она была в наушниках и не услышала предупредительного сигнала.

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