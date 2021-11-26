У Вінницькій області дівчина потрапила під навантажувач буряків

Постраждалу доправили до лікарні.
У Вінницькій області 26-річна дівчина потрапила під навантажувач буряків.
Про це повідомляє "Суспільне".
Подія сталася у Тульчинському районі Вінницької області. Неподалік села Зелянка на полі травмувалась 26-річна робітниця. Вона потрапила під техніку, яка працювала.
Травмована – жителька села Городківка, з переломом двох гомілок госпіталізована у хірургічне відділення лікарні.
Відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, що у Харкові 19-річна дівчина потрапила під трамвай. За словами очевидців, вона була у навушниках і не почула попереджувальний сигнал.
Читайте також:
- Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Олександром Омельченком
- П'ють каву в оточенні ікон, лампад та покійників: у Хмельницькому на цвинтарі у старовинному храмі обладнали кафетерій та кінотеатр
- "Прибрати груди і додати крила": у Києві пропонують статую "Батьківщини-матері" перетворити на архистратига Михаїла