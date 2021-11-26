У Вінницькій області дівчина потрапила під навантажувач буряків

У Вінницькій області дівчина потрапила під навантажувач буряків

Постраждалу доправили до лікарні.

У Вінницькій області 26-річна дівчина потрапила під навантажувач буряків.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Подія сталася у Тульчинському районі Вінницької області. Неподалік села Зелянка на полі травмувалась 26-річна робітниця. Вона потрапила під техніку, яка працювала.

Травмована – жителька села Городківка, з переломом двох гомілок госпіталізована у хірургічне відділення лікарні.

Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, що у Харкові 19-річна дівчина потрапила під трамвай. За словами очевидців, вона була у навушниках і не почула попереджувальний сигнал.

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