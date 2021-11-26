Lida Lee випустила нову пісню, яку для неї написав експродюсер MONATIK

Трек отримав назву On fire.

Українська співачка Lida Lee потішила фанів приємною новиною.

Так, знаменитість нарешті випустила нову пісню, яка отримала назву On fire. Як говорить артистка, вона неабияк чекала на вихід цієї композиції. В On fire присутня вся палітра почуттів, тому трек дуже динамічний та чуттєвий.

"Для мене цей сингл у певному сенсі дзеркало, в яке кожен слухач може зазирнути та побачити те, що насправді з ним зараз відбувається. Якщо ви закохані та щасливі, то ви відчуєте це подвійно. Якщо ваше серце розбите, то сподіваюся, що ця пісня допоможе його зцілити!" - поділилась артистка.

До слова, це перша композиція Lida Lee, яку зірка випустила після розриву з її експродюсером MONATIK. Втім, цікаво те, що новий трек для зірки написав Дмитро ще рік тому, коли працював з Lida Lee.

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