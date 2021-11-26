У Карпатах через сильний вітер оголосили штормове попередження

У Карпатах через сильний вітер оголосили штормове попередження

На високогір'ї Карпат пориви вітру 25-30 м/с, на горі Піп Іван -4 градуси морозу.

У Карпатах через сильні пориви вітру оголосили штормове попередження. Такі погодні умови спостерігатимуться у гірських районах 26 та 27 листопада.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 26 листопада, вночі та вранці 27 листопада пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники рекомендують триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

Зазначимо, що сьогодні вранці, 26 листопада, на горі Піп Іван Чорногірський зафіксували -4 градуси морозу.

"Станом на 07:40 26 листопада на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість. Вітер південно-західній 12-13 м/с. Температура повітря -4°С", - повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Нагадаємо, в Україні погода 26 листопада буде вітряною, у зв'язку з чим оголошено штормове попередження. Потужний вітер очікується у найближчу годину на всій території України.

Погода на 27-28 листопада від Фросі

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