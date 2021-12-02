У Волинській області чоловік впав на ножа

Пасинок кидався з ножем на вітчима, а поранив сам себе.
У Любомлі Волинської області 29-річний хлопець порізав себе ножем. Зараз він перебуває у реанімації.
Про це повідомляє "Вісник".
У Любомлі Волинської області чоловік отримав поранення грудної клітки, випадково впавши на ножа. Це сталося вчора, 1 грудня, за місцем його мешкання.
29-річний хлопець поконфліктував з вітчимом і узяв до рук ножа, але не втримався на ногах і впав на нього.
Чоловіка госпіталізували у реанімаційне відділення КНП Любомльської ТМО з діагнозом: проникаюче поранення лівого передсердя, гемоперекардіт, лівобічний пневмоторекс.
З місця події правоохоронці вилучили ніж. Зараз вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею 128 KK України (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).
Нагадаємо, що у Житомирській області 28-річний син сокирою вбив батька. Молодик отримав 8 років ув’язнення.
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