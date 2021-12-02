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Уряд подовжив обмеження на поставку російських товарів

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Уряд подовжив обмеження на поставку російських товарів

УНІАН

Дію ембарго подовжили до кінця наступного року.

Кабінет міністрів України подовжив до кінця 2022 року дію постанови, яка передбачає застосування до товарів з Росії ввізного мита.

Відповідна постанова була ухвалена на засіданні уряду 2 грудня.

Передбачалося, що до товарів з Росії будуть застосовуватися пільгові ставки ввізного мита, установлені митним тарифом України, при цьому преференційний режим щодо Росії скасовано.

Нагадаємо, 30 грудня 2015 року уряд запровадив імпортне мито на російські товари, а також заборону на імпорт низки товарних груп, включаючи продовольство, продукти хімічної промисловості і залізничне обладнання. Щорічно уряд подовжує дію цієї постанови.

Як раніше повідомлялося, Росія від початку 2016 року відмовилася від вільної торгівлі з Україною – запровадила продовольче ембарго та поновила ввізне мито на низку товарів. Крім того, Москва запровадила обмеження для українського експорту в треті країни територією РФ. Санкції Росії – відповідь на набуття чинності економічної частини (зона вільної торгівлі) угоди про асоціацію між України з Євросоюзом.

Своєю чергою Міністерство економічного розвитку й торгівлі України розробило додаткові "дзеркальні" заходи економічного впливу.

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