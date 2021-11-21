Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі

Постачання відновлюється на попередньому рівні.

Україна від 21 листопада відновлює імпорт електроенергії з Білорусі.

Про це свідчать дані Укренерго.

З 21 листопада Україна отримуватиме 415 мегаватів/год електроенергії на годину. Тобто постачання електроенергії відновиться на тому ж рівні, який був до його припинення.

Зазначимо, що 18 листопада Україна припинила імпортувати електроенергію з Білорусі. До цього білоруське державне інформагенство БелТА з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики Білорусі писало про припинення поставок електроенергії в Україну.

Читайте також: