Украина возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси

Снабжение возобновляется на прежнем уровне.

Украина от 21 ноября возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси.

Об этом свидетельствуют данные Укрэнерго.

С 21 ноября Украина будет получать 415 мегаватт/час электроэнергии в час. То есть поставка электроэнергии возобновится на том же уровне, который был до его прекращения.

Отметим, что 18 ноября Украина перестала импортировать электроэнергию из Беларуси. До этого белорусское государственное информагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Беларуси писало о прекращении поставок электроэнергии в Украину.

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