Украина прекратила импорт электроэнергии из Беларуси

Еще вчера электроимпорт был на обычном уровне.

Начиная с 18 ноября Украина перестала импортировать электроэнергию из Беларуси.

Об этом сообщает УкрЭнерго.

По состоянию на утро четверга импорт из Беларуси составляет 0 МВт-час. В то же время, еще вчера мощность составляла 415 МВт-час.

До этого белорусское государственное информагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Беларуси писало о прекращении поставок электроэнергии в Украину.

В Беларуси подчеркнули, что возможность дальнейших поставок белорусская сторона будет рассматривать "с учетом технических возможностей".

Напомним, 8 ноября Государственное производственное объединение "Белэнерго", выполняющее функции оператора системы передачи Республики Беларусь, сообщило участникам энергорынка Украины об остановке поставок электроэнергии. На следующий же день в "Белэнерго" опровергли предварительную информацию об абсолютной остановке поставок электроэнергии в Украину. Мол, сообщение об отключении было адресовано конкретным компаниям, которым поставка электроэнергии в ноябре 2021 вообще не запланирована.