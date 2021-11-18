Україна припинила імпорт електроенергії з Білорусі

Ще вчора електроімпорт був на звичному рівні.

Починаючи від 18 листопада Україна припинила імпортувати електроенергію з Білорусі.

Про це повідомляє Укренерго.

Станом на ранок четверга імпорт з Білорусі становить 0 МВт-год. Водночас ще вчора потужність становила 415 МВт-год.

До цього білоруський державне інформагенство БелТА з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики Білорусі писало про припинення поставок електроенергії в Україну.

У Білорусі наголосили, що можливість подальшого постачання білоруська сторона розглядатиме "з урахуванням технічних можливостей".

Нагадаємо, 8 листопада Державне виробниче об'єднання "Бєленерго", що виконує функції оператора системи передачі Республіки Білорусь, повідомило учасників енергоринку України про зупинку поставок електроенергії. Наступного ж дня у "Бєленерго" спростували попередню інформацію про абсолютне зупинення постачання електроенергії до України. Мовляв, повідомлення про відключення було адресоване конкретним компаніям, яким постачання електроенергії у листопаді 2021 року взагалі не заплановане.