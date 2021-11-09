Білорусь спростувала припинення поставок електроенергії до України

Експорт продовжуватимуть здійснювати відповідно до контракту

Білоруська компанія «Беленерго» спростувала попередню інформацію про абсолютне зупинення постачання електроенергії до України.

Про це компанія повідомила у своєму Телеграм-каналі.

"Білорусь продовжує постачання електроенергії до України в межах підписаного на листопад контракту. Експорт здійснюється відповідно до зазначених у контракті зобов'язань", — йдеться в повідомленні.

Крім того, у "Беленерго" наголосили, що лист ДВО "Беленерго" про зміну умов співробітництва був надісланий на адресу конкретних компаній, яким постачання електроенергії у листопаді 2021 року не заплановано.

Нагадаємо, 8 листопада експертка з питань енергетики в Україні Ольга Кошарна у своєму Facebook опублікувала лист, в якому "Беленерго" повідомило Україну про припинення поставок електроенергії. У листі також зазначали, що підписання нових домовленностей не передбачається.

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