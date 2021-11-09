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Білорусь спростувала припинення поставок електроенергії до України

Білорусь спростувала припинення поставок електроенергії до України

Київенерго

Експорт продовжуватимуть здійснювати відповідно до контракту

Білоруська компанія «Беленерго» спростувала попередню інформацію про абсолютне зупинення постачання електроенергії до України.

Про це компанія повідомила у своєму Телеграм-каналі.

"Білорусь продовжує постачання електроенергії до України в межах підписаного на листопад контракту. Експорт здійснюється відповідно до зазначених у контракті зобов'язань", — йдеться в повідомленні.

Крім того, у "Беленерго" наголосили, що лист ДВО "Беленерго" про зміну умов співробітництва був надісланий на адресу конкретних компаній, яким постачання електроенергії у листопаді 2021 року не заплановано.

Нагадаємо, 8 листопада експертка з питань енергетики в Україні Ольга Кошарна у своєму Facebook опублікувала лист, в якому "Беленерго" повідомило Україну про припинення поставок електроенергії. У листі також зазначали, що підписання нових домовленностей не передбачається.

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