Беларусь опровергла прекращение поставок электроэнергии в Украину

Экспорт будут осуществлять в соответствии с контрактом.

Белорусская компания «Белэнерго» опровергла предварительную информацию об абсолютной остановке поставок электроэнергии в Украину.

Об этом компания сообщила в своем Телеграм-канале.

"Беларусь продолжает поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта. Экспорт осуществляется согласно указанным в контракте обязательствам", — говорится в сообщении.

Кроме того, в "Белэнерго" отметили, что письмо ГПО "Белэнерго" об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым поставки электроэнергии в ноябре 2021 года не запланированы.

Напомним, 8 ноября эксперт по вопросам энергетики в Украине Ольга Кошарная в своем Facebook опубликовала письмо, в котором "Белэнерго" сообщало Украине о прекращении поставок электроэнергии. В письме также отмечалось, что подписание новых договоренностей не предусматривается.

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