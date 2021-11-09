В Одесской области пропавшего рыбака нашли мертвым через 2 дня

В Одесской области пропавшего рыбака нашли мертвым через 2 дня

37-летний мужчина исчез 7 ноября.

Сегодня, 9 ноября, в 20 метрах от берега спасатели обнаружили тело пропавшего два дня назад рыбака.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

38-летний мужчина исчез 7 ноября во время рыбалки на реке Днестр. Спасатели обследовали 1200 кв. м. дна реки, привлекая плавательное средство и 6 человек, трое из которых водолазы.

Как произошла трагедия – пока неизвестно.

Напомним, в Хмельницкой области во время рыбалки 57-летний мужчина сорвался со скалы и упал в реку Днестр. Он получил серьезные травмы. Его не удалось спасти.

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