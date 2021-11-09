В Польше в центре города зарезали 33-летнего украинца

В Польше в центре города зарезали 33-летнего украинца

Подозреваемому украинцу грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В Польше в городе Плоцк обнаружили мертвым 33-летнего украинца. По данным полиции, мужчину зарезал из-за личной неприязни его 32-летний согражданин.

Об этом сообщает tvn24.pl.

По данным следствия, в ночь на 7 ноября украинца нашли мертвым в центре Плоцка. Окружная прокурор Плоцкая Малгожата Орквишевская сообщила, что к убийству мужчины причастен его 32-летний согражданин. Трагедия произошла из-за личной неприязни между мужчинами.

"Предыдущие результаты вскрытия показали, что 33-летний мужчина, гражданин Украины, скончался насильственной смертью в результате ножевого ранения в шею с повреждением крупного венозного сосуда", — пояснила Малгожата Орквишевская.

Прокурор из-за того, что следствие продолжается, отказалась сообщать детали убийства. Подозреваемому украинцу грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Читайте также:

Убийство Галины Гатчинс: Алек Болдвин впервые прокомментировал выстрел

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку