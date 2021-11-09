В Польше в центре города зарезали 33-летнего украинца

Подозреваемому украинцу грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
В Польше в городе Плоцк обнаружили мертвым 33-летнего украинца. По данным полиции, мужчину зарезал из-за личной неприязни его 32-летний согражданин.
Об этом сообщает tvn24.pl.
По данным следствия, в ночь на 7 ноября украинца нашли мертвым в центре Плоцка. Окружная прокурор Плоцкая Малгожата Орквишевская сообщила, что к убийству мужчины причастен его 32-летний согражданин. Трагедия произошла из-за личной неприязни между мужчинами.
"Предыдущие результаты вскрытия показали, что 33-летний мужчина, гражданин Украины, скончался насильственной смертью в результате ножевого ранения в шею с повреждением крупного венозного сосуда", — пояснила Малгожата Орквишевская.
Прокурор из-за того, что следствие продолжается, отказалась сообщать детали убийства. Подозреваемому украинцу грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Читайте также:
- Ребенок потерял обоих родителей: в жутком ДТП погибли супруги из Тернополя, их 5-летний сын в реанимации
- У блогера из Черкасс, которая заявляла, что "украинцы и россияне — один народ", провели обыски
- "Подавись": в центре Львова на крыше сожгли портрет Путина (видео)