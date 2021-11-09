Jerry Heil поехала за границу вакцинироваться от COVID-19

Исполнительница не успела сделать прививку в Украине.

Украинская певица Jerry Heil вскоре должна улететь в США.

Звезда летом победила в престижном музыкальном онлайн-конкурсе. Она выиграла поездку в США и полный цикл студийной работы над песнями в студии Capitol Records в Лос-Анджелесе, где обычно записываются мировые знаменитости.

Jerry Heil / https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Впрочем, поездка могла так и не состояться, потому что певица не успела вакцинироваться от COVID-19. Исполнительница не спешила с этим, ведь хотела посмотреть, как буду чувствовать себя ее друзья после вакцинации. Когда звезда надумала сделать прививку , то что Moderna не было, а Pfizer она не успевала сделать две дозы. Знаменитость уже даже думала забрать деньги вместо поездки в США.

Впрочем, Jerry Heil нашла выход и решила вакцинироваться Johnson&Johnson.

Фанаты звезды посоветовали ей, что сделать прививку этой вакциной можно в Румынии. Поэтому звезда отправилась в страну, чтобы вакцинироваться от COVID-19.

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