Jerry Heil поїхала за кордон вакцинуватися від COVID-19

Виконавиця не встигла зробити щеплення в Україні.

Українська співачка Jerry Heil незабаром має полетіти до США.

Зірка влітку перемогла у престижному музичному онлайн-конкурсі. Вона виграла поїздку до США та повний цикл студійної роботи над піснями в студії Capitol Records в Лос-Анджелесі, де зазвичай записуються світові знаменитості.

Jerry Heil / https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Втім, поїздка могла так і не відбутися, адже співачка не встигла вакцинуватися від COVID-19. Виконавиця не поспішала з цим, бо хотіла подивитися, як почуватимуться її друзі після вакцинації. Коли зірка надумала зробити собі щеплення, то Moderna не було, а Pfizer вона не встигала зробити дві дози. Знаменитість вже навіть думала забрати гроші замість поїздки до США.

Однак, Jerry Heil таки знайшла вихід і вирішила вакцинуватися Johnson&Johnson.

Фани зірки порадили їй, що зробити щеплення цією вакциною можна в Румунії. Тому зірка вирушила до країни, аби вакцинуватися від COVID-19.

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