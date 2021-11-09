Лідія Таран після страшної аварії звернулася до шанувальників

Ведуча зізналася, що з нею зв'язався водій таксі та поцікавився її здоров'ям.

Ведуча ТСН Лідія Таран після страшної ДТП, у якій дивом вціліла, вийшла на зв'язок із шанувальниками.

Зірка 1+1 зізналася, що після інциденту, який міг позбавити її життя, вона остаточно зрозуміла, що ненавидить швидкість. Попри те, що з ведучою все гаразд, і усіма учасниками ДТП також, проте Ліда зазначила, що це, радше, везіння.

"Але, друзі, ну пліз. Давайте. Жити. Повільно! Ні, я не закликаю до меланхолії і цілодобового споглядання за тим, як падає листя. То занадто. Але от подумала - водії, які мчать 140 там, де можна 70 максимум. Які можуть урвати життя собі. І тим, хто в салоні, і тим, в кого вони влетять. Це станеться за долі секунди. Серед них, певне, є і ті, хто боїться щепитися від короновірусу, просто щоб не потрапити до реанімації. Але чомусь вони не бояться потрапити одразу до моргу і загинути на дорозі!" – зазначила Таран.

instagram.com/lidiyataran

Також ведуча поділилася, що після аварії з нею зв'язався таксист, аби запитати, як Лідія почувається:

"Ввечері таки написав водій таксі ламаною російською: "Я ничего, главное - с вами все нормально". Я хочу подякувати всім, хто за мене турбувався! Усім, хто надіслав купу повідомлень і пропонував допомогу! І підтримував! Я щаслива, що маю всіх вас і не хочу втрачати нікого! Тому… Давайте жити повільно.. Не поспішати, а пробувати відчути вповні кожну хвилину життя", - закликала Таран.

instagram.com/lidiyataran

Нагадаємо, що вихідними Лідія Таран потрапила у жахливу ДТП. Водій таксі, в якому вона ввечері поверталася додому, через погану видимість та відсутність обов'язкового знака аварійної зупинки вчасно не помітив аварію на дорозі. Таксист змушений був виїхати на іншу смугу, а там теж стояло авто. Від удару машина таксі, в якій їхала Лідія, загорілася.

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