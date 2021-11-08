Лідія Таран потрапила у страшну ДТП: "Не можу усвідомити, що жива"

Ведуча їхала додому.
Телеведуча Лідія Таран потрапила у страшну ДТП.
Як розповіла знаменитість на своїй сторінці в Instagram, подія сталася вчора ввечері. Вона їхала в таксі додому. Автівка, в якій була Лідія, врізалася в іншу.
"Викликала таксі… Сіла на заднє сидіння. Зателефонувала малій, що за 10 хвилин буду вдома… І опа – через 5 секунд після удару лобом об переднє сидіння викочуюся з машини у вогні", - розповіла моторошні подробиці ведуча.
Знаменитість додала, що аварія трапилася через інших учасників ДТП, які не поставили на дорозі трикутник – попереджувальний знак.
"Мій драйвер молодець, бо встиг загальмувати і змінити смугу. Інакше мене вже не було б", - говорить Лідія.
Також ведуча розповіла, що їй пощастило, адже задні дверцята автівки не заблокувалися. Окрім цього, вона додала, що краще ніколи не сідати біля водія - передні дверцята потім відкриваються за допомогою спеціальної техніки.
"А я тут шокована розповідаю іноземним туристам, що сталось. Ще не можу усвідомити, що жива", - пригадала знаменитість.
Лідія повідомила, що з нею все гаразд. Втім, після інциденту у неї здерта асфальтом рука, садна на ліктях та побите коліно.
"Ну і трохи лоб болить. Але це така дрібниця у порівнянні з тим, від чого я була так близько", - додала ведуча.
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