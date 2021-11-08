Настя Приходько спантеличила кардинально іншим кольором волосся

Артистка розповіла, коли кинула палити.

Українська співачка Настя Приходько пригадала період, коли займалася політичною діяльністю.

На сторінці в Instagram артистка розмістила знімки, на яких постає з кардинально іншим кольором волосся. Настя, яку фани звикли бачити брюнеткою, на світлинах постає платиновою білявкою.

Зірка позує у вишневому піджаку, на фоні прапора України. На іншому фото вона зображена за столом у момент підпису якихось документів.

instagram.com/prykhodko_official

Разом з тим Приходько поділилася історією, як кинула палити:

instagram.com/prykhodko_official

"І ніхто навіть подумати не міг, що палити цигарки я кинула саме з цієї причини! В один із найбільш психологічно-складних періодів у моєму житті – під час політичної діяльності. На моє глибоке переконання - політик повинен подавати приклад. Я намагалася тримати планку і бути гідною. Так, це був період, який мені хотілося б забути як страшний сон, тому що в боротьбі з вітряками немає переможців. Цієї теми тут ніколи більше не буде. Але, я сказала чесно. Так що дякую цьому періоду життя! Я стала здоровішою. Шукаємо у всьому плюси, друзі!" – підписала кадри Настя.

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