Настя Приходько озадачила кардинально другим цветом волос

Артистка рассказала, когда бросила курить.

Украинская певица Настя Приходько вспомнила о периоде, когда занималась политической деятельностью.

На странице в Instagram артистка разместила снимки, на которых предстает с кардинально другим цветом волос. Настя, которую фаны привыкли видеть брюнеткой, на фотографиях позирует платиновой блондинкой.

Звезда в вишневом пиджаке стоит на фоне флага Украины. На другом фото она изображена за столом в момент подписания документов.

instagram.com/prykhodko_official

Вместе с тем, Приходько поделилась историей, как бросила курить:

instagram.com/prykhodko_official

"И никто даже подумать не мог, что курить сигареты я бросила именно по этой причине! В один из самых психологически сложных периодов в моей жизни — во время политической деятельности. По моему глубокому убеждению — политик должен подавать пример. Я пыталась держать планку и быть достойной. Да, это был период, который мне хотелось бы забыть как страшный сон, потому что в борьбе с ветряными мельницами нет победителей. Этой темы здесь никогда больше не будет. Но, я сказала честно. Так что спасибо этому периоду жизни! Я стала здоровее. Ищем во всем плюсы, друзья!" – подписала кадры Настя.

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