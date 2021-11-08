Лидия Таран попала в страшное ДТП: "Не могу осознать, что жива"

Ведущая ехала домой.

Телеведущая Лидия Таран попала в страшное ДТП.

Как рассказала знаменитость на своей странице в Instagram, событие произошло вчера вечером. Она ехала в такси домой. Автомобиль, в котором была Лидия, врезался в другой.

Лидия Таран попала в ДТП / instagram.com/lidiyataran

"Вызвала такси... Села на заднее сиденье. Позвонила малой, что через 10 минут буду дома... И опа — через 5 секунд после удара лбом о переднее сиденье выкатываюсь из машины в огне", — рассказала жуткие подробности ведущая.

Лидия Таран попала в ДТП / instagram.com/lidiyataran

Знаменитость добавила, что авария произошла из-за других участников ДТП, которые не поставили на дороге треугольник – предупредительный знак.

"Мой драйвер молодец, потому что успел затормозить и сменить полосу. Иначе меня уже не было бы", — говорит Лидия.

Лидия Таран попала в ДТП / instagram.com/lidiyataran

Также ведущая рассказала, что ей повезло, ведь задняя дверь автомобиля не заблокировалась. Кроме этого, она добавила, что лучше никогда не садиться возле водителя – передняя дверь потом открывается с помощью специальной техники.

Лидия Таран попала в ДТП / instagram.com/lidiyataran

"А я здесь в шоке рассказываю иностранным туристам, что случилось. Еще не могу осознать, что жива", — вспомнила знаменитость.

Лидия сообщила, что сейчас с ней все хорошо. Однако после инцидента у нее содрана асфальтом рука, ссадины на локтях и разбитое колено.

"Ну и немного лоб болит. Но это такой пустяк по сравнению с тем, от чего я была так близко", - добавила ведущая.

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