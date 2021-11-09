Лидия Таран после страшной аварии обратилась к поклонникам

Ведущая призналась, что с ней связался водитель такси и поинтересовался ее здоровьем.

Ведущая ТСН Лидия Таран после страшного ДТП, в котором чудом выжила, вышла на связь с поклонниками.

Звезда 1+1 призналась, что после инцидента, который мог лишить ее жизни, она окончательно поняла, что ненавидит скорость. Несмотря на то, что с ведущей все хорошо и всеми участниками ДТП тоже, Лида отметила, что это, скорее, везение.

"Но, друзья, ну плиз. Давайте. Жить. Медленно! Нет, я не призываю к меланхолии и круглосуточному созерцанию за тем, как падают листья. Это слишком. Но вот подумала — водители, которые мчат 140 там, где можно 70 максимум. Которые могут прервать жизнь себе, и тем, кто в салоне, и тем, в кого они влетят, это произойдет за доли секунды. Они не боятся попасть сразу в морг и погибнуть на дороге!" – отметила Таран.

instagram.com/lidiyataran

Также ведущая поделилась, что после аварии с ней связался таксист, чтобы спросить, как Лидия чувствует себя:

"Вечером таки написал водитель такси на ломаном русском: "Я ничего, главное, с вами все нормально". Я хочу поблагодарить всех, кто за меня беспокоился! Всех, кто прислал кучу сообщений и предлагал помощь! И поддерживал! Я счастлива, что имею всех вас и не хочу терять никого! Поэтому… Давайте жить медленно. Не торопиться, а пробовать почувствовать полностью каждую минуту жизни", - призвала Таран.

instagram.com/lidiyataran

Напомним, что в выходные Лидия Таран попала в ужасное ДТП. Водитель такси, в котором она вечером возвращалась домой, из-за плохой видимости и отсутствия обязательного знака аварийной остановки вовремя не заметил аварию на дороге. Таксист вынужден был выехать на другую полосу, а там тоже стоял автомобиль. От удара машина такси, в которой ехала Лидия, загорелась.

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