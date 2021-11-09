Злата Огневич удивила, почему уже восемь лет не ест мясо

Злата Огневич удивила, почему уже восемь лет не ест мясо

Артистка объяснила, что причина не в морально-этических убеждениях.

Украинская певица, "Холостячка-2" Злата Огневич не ест мясо.

Артистка призналась, что не употребляет этот продукт в пищу уже в течение восьми лет и объяснила почему. По словам Златы, причина не в морально-этических убеждениях.

"В какой-то момент я поняла, что мне не хочется больше употреблять в пищу этот продукт. При чем мой отказ был основан не на морально-этических убеждениях, а просто на своих внутренних ощущениях. Мне был неприятен вкус, неприятен аромат и главное, мне было некомфортно вот эти тяжелые ощущения внутри. Ощущение тяжести в желудке, ощущение отечности и вот так я решила отказаться от мяса", – объяснила знаменитость.

instagram.com/zlata.ognevich

Вместе с тем, Злата призналась, что она полностью не отказывалась от продуктов животного происхождения. "Я употребляю морепродукты в пищу, яйца, иногда ем сыр пармезан. Иногда сырники", — добавила Огневич.

Артистка поделилась, что отсутствие мяса в рационе заменила витаминами. Злата призналась, что после того, как перестала есть мясо, она потеряла несколько килограмм, у нее ушла отечность, появилось чувство бодрости, легкости, кожа стала намного чище, потому что ушли токсины.

instagram.com/zlata.ognevich

"Я никого не призываю отказаться от мяса. Вообще изучите этот вопрос, желательно с врачом. Я считаю, это токсин. Мне без него лучше", — отметила звезда.

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