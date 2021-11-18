В українських містах пролунають тривожні сирени: що сталося

Йдеться про навчальну тривогу.

Система оповіщення населення спрацює у четвер, 18 листопада, в низці українських міст.

Що це означає та де буде працювати, розповіли у Сніданку з 1+1.

Приміром, у Броварах сьогодні, 18 листопада, від 13:00 до 15:00 буде працювати централізована система оповіщення населення про надзвичайні ситуації. Йдеться про сирену, яка сповіщає людей про те, що щось не так, - це може бути землетрус, цунамі на Дніпрі, вибух на підприємстві та інші причини. У різних країнах - різний сигнал. Разом із сиреною можуть приходити сповіщення на мобільний телефон.

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Такі сигнали сьогодні будуть чути також в Ужгороді, на Прикарпатті, у Черкасах, Житомирі, в Хмельницькій області. Час звучання сирен буде різний. Сигнали подають із міських гучномовців. Також сирени можуть давати підприємства, спецтранспорт поліції чи надзвичайників.

Під час навчальної тривоги сирени будуть гудіти до трьох хвилин. Якщо ж колись ви почуєте систему оповіщення, яка гуде більше понад три хвилини без перерви, то тривога не навчальна.

Увага всім: як діяти, якщо ви почули сигнал сирени

Що треба робити в тому випадку? Необхідно увімкнути радіоприймач або телевізор. Там має з’явитись повідомлення про небезпеку. Також можна прослухати звернення до населення, яке пролунає після відключення сирен і гудків, щоб зрозуміти - чому гуде. Після цього варто продумати й виконати всі рекомендації, поширити інформацію і, за необхідності, допомогти близьким, які того потребують.

Якщо ви сьогодні почуєте сирену, то не лякайтесь, бо це навчальна тривога. Якщо гудок триває понад три хвилини, то варто насторожитись і уважно послухати повідомлення, що пролунає після звукового сигналу. До слова, востаннє в Україні не навчальні тривожні сигнали сирен лунали на початку російського вторгнення в Україну. Наприклад, у Маріуполі, який обстрілювали з "Градів" окупанти.