В Украину прибыло первое судно с углем из США

В Украину прибыло первое судно с углем из США

Украина договорилась об импорте пяти судовых партий с углем из США и двух из Колумбии.

В Украину в субботу, 20 ноября, прибыл первый из семи кораблей с углем из США и Колумбии.

Об этом сообщается на сайте "ДТЭК Энерго".

Отмечается, что судно класса "Панамакс" с 60,5 тыс. тонн угля, предназначенного для нужд государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго", причалило в порт "Южный".

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"Несмотря на сверхсложные условия в энергетике, мы мобилизовали весь имеющийся ресурс для подготовки к отопительному сезону", — указал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

В общем Украина договорилась об импорте пяти судовых партий с углем из США и двух из Колумбии. Объем каждой будет составлять от 40 до 75 тыс. тонн.

"Суммарный объем договоренных поставок, предусмотренных для покрытия потребностей украинских ТЭС, составляет около 470 тыс. тонн", — уточнили в компании.

Ожидается, что все судовые партии прибудут в Украину в течение двух следующих месяцев. В частности, еще один корабль должен прибыть в конце ноября, четыре в декабре и один в январе.

Кроме судовых поставок компания подписала два соглашения на доставку совокупно 340 тысяч тонн энергетического угля из Польши. "Также в сентябре-октябре компания импортировала уголь из Казахстана", – рассказали в "ДТЭК Энерго".

Общий объем уже законтрактованного газового угля из Польши, США и Казахстана составил около 0,9 млн. тонн. В то же время, в компании ведут переговоры о дополнительных объемах импортного угля.

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"Импорт угля для компании является временной мерой покрытия дефицита топлива, в то время как использование угля украинской добычи остается приоритетным", — подчеркивают в "ДТЭК Энерго".

В течение января-октября этого года на шахтах компании добыли 13,7 млн. тонн угля марки "Г" и ввели в работу 23 новых лавы. Всего в этом году компания планирует добыть около 17 млн тонн газового угля.

Напомним, с 1 ноября Россия перестала поставлять уголь в Украину. В результате 23 украинских блока ТЭС оказались под угрозой полной остановки. Однако премьер-министр Украины ранее заверил, что угля хватит на весь сезон, ведь поставки в Украину продолжаются: и морем, и железной дорогой.

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